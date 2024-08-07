Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kilogram uyuşturucu, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi ile 4 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı.
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