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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:44
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kilogram uyuşturucu, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi ile 4 ruhsatsız silah ele geçirdi.

        Operasyonlar kapsamında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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