Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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