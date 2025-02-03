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        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine sağlık çalışanının ismini verdi

        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlisinin adını bebeğine verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:26
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        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine sağlık çalışanının ismini verdi
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        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlisinin adını bebeğine verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaşayan N.D'nin doğum sancısı yaşaması üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

        Hastaneye yetişemeyen hamile kadın, UMKE personeli Fehime Özger ve sağlık personeli Şehnaz Konur'un desteğiyle ambulansta doğum yaptı.

        Doğum sırasında annenin ve bebeğin sağlık durumunu sürekli kontrol eden ekip, doğumun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağladı.

        Doğumun ardından anne ve yeni doğan kız bebeği kontrol amaçlı Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü.

        N.D, 3 kilo 820 gram ağırlığındaki bebeğine doğumu gerçekleştiren Fehime'nin adını verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fehime Özger, adının yeni doğan bebeğe verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir duygu, sonuçta bu bizim yaptığımız ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Bütün arkadaşlarımız eğitimli zaten bunu yapıyor. Aldığımız eğitimler sayesinde bu zor anı başarıyla atlattık. Güzeldi bizim için heyecanlı bir anı oldu." ifadesini kullandı.

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