Şanlıurfa'da 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte polis ve jandarmanın aranan kişilerin yakalanması için bütün imkanları kullandığını belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir kişinin yapılan takip sonucunda yakalandığını aktaran Şıldak, farklı kimlik bilgileri beyan eden şüphelinin yapılan sorgusunda 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu kaydetti.
Vali Şıldak, 148 bin lira adli para cezası da bulunan hükümlünün cezaevine teslim edildiğini ifade etti.
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