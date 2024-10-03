Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da okul servisinin çarptığı çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul servisinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da okul servisinin çarptığı çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul servisinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Ekili Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen sürücü M.C. yönetimindeki okul servisi, Elif Tekin'e (13) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da trafo binasına yönelik sabotaja ilişkin açı...
        Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da trafo binasına yönelik sabotaja ilişkin açı...
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da tüketime uygun olmayan 79 ton ceviz imha edildi
        Şanlıurfa'da tüketime uygun olmayan 79 ton ceviz imha edildi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı