Şanlıurfa'da okul servisinin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul servisinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul servisinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Ekili Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen sürücü M.C. yönetimindeki okul servisi, Elif Tekin'e (13) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
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