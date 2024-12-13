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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:17
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1372 hap ile hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin ise gözaltında olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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