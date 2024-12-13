Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1372 hap ile hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin ise gözaltında olduğunu kaydetti.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

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