Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Cengiz Topel Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katındaki berberde bir kişinin hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.D'nin (37) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Ekipler, iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi

        Benzer Haberler

        Sıra gecelerinin unutulmaz sesi Kazancı Bedih, mezarı başında anıldı
        Sıra gecelerinin unutulmaz sesi Kazancı Bedih, mezarı başında anıldı
        Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu
        Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu
        Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Türkiye'den 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
        Türkiye'den 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
        5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddialarına inceleme ve soruşturma (2...
        5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddialarına inceleme ve soruşturma (2...
        5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddialarına inceleme ve soruşturma
        5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddialarına inceleme ve soruşturma