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        Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:15
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        Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Çağrı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kulüp yöneticisi Muhiyettin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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