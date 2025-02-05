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        Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:06
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        Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Zach Muscat ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Muscat." denildi.

        Açıklamada, kulüp yöneticisi İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

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