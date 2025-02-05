Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Zach Muscat ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Muscat." denildi.
Açıklamada, kulüp yöneticisi İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
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