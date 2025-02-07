Şanlıurfa'da bir iş yeri ile ev kurşunlandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Y.G'ye ait iş yeri ile eve, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Olayda yaralanan olmazken, iş yeri ve evde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen otomobildeki şüphelinin silahla ateş açması ve aracın bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.