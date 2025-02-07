Şanlıurfa'da bir iş yeri ile ev kurşunlandı

Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Y.G'ye ait iş yeri ile eve, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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