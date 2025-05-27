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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:33
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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgile göre, Ş.A. yönetimindeki 21 ADS 483 plakalı kamyon, Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde C.T'nin kullandığı 63 LC 093 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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