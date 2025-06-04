Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Hasan Başıbaş (21) idaresindeki 34 NJ 6482 plakalı otomobil ile Seyfullah Altun (29) yönetimindeki 27 NJ 669 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu Güvercin Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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