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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:49
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

        Hasan Başıbaş (21) idaresindeki 34 NJ 6482 plakalı otomobil ile Seyfullah Altun (29) yönetimindeki 27 NJ 669 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu Güvercin Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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