Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Öte yandan paylaşılan görüntülerde, jandarma ekiplerinin kırsaldaki bir adrese operasyon düzenlemesi, ev ve eklentilerinde yapılan aramalar ve çuvalların arasına gizlenmiş uzun namlulu silahların ele geçirilmesi yer alıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Viranşehir'de 1, Bozova ilçesinde 7 adrese İHA destekli operasyon düzenlendiğini belirtti.

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