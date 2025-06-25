Şanlıurfa'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti

Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Y.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırsal Başaran Mahallesi'nde bir evin önüne gelen Ö.K. henüz öğrenilemeyen bir sebeple Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T'ye (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.