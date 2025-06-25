Şanlıurfa'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti.
Kırsal Başaran Mahallesi'nde bir evin önüne gelen Ö.K. henüz öğrenilemeyen bir sebeple Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T'ye (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.
Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Y.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Ö.K, Viranşehir ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde 27 TJ 955 plakalı otomobilde silahla intihar etti.
Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.
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