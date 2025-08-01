Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Güvenli şekilde hastaneye ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güzelsu, ambulanstaki acil tıp teknisyeni (ATT) Hasret Çiftçi ve paramedik Ali Fuat Gündüzalp'ın yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Pekmezli Mahallesi'nden alınan hamile Cevdar Güzelsu'nun doğum sancıları, Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada başladı.

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