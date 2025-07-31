GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat'ı bıçakla yaralayan İ.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
- Olay
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.
Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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