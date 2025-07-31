GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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