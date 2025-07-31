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        Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDIŞanllurfa'daBalıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde güvenlik görevlisi ile doktoru boğazından bıçaklayan İbrahim Halil K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:36
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        Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Şanllurfa'daBalıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde güvenlik görevlisi ile doktoru boğazından bıçaklayan İbrahim Halil K., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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