Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

Şanllurfa'daBalıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde güvenlik görevlisi ile doktoru boğazından bıçaklayan İbrahim Halil K., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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