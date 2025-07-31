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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yürütülen park ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:54
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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, belediye çalışmalarını yerinde inceledi
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        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yürütülen park ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canpolat mahallede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

        Kentte 2023'te yaşanan sel felaketinin ardından DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Canpolat, bölgede yaklaşık 40 dönümlük park alanı, yol, kaldırım ve köprü bağlantılarına yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Canpolat, incelemelerinin ardından mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

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