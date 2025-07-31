Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Canpolat, incelemelerinin ardından mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Kentte 2023'te yaşanan sel felaketinin ardından DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Canpolat, bölgede yaklaşık 40 dönümlük park alanı, yol, kaldırım ve köprü bağlantılarına yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canpolat mahallede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

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