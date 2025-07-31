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        Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı adliyede

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:22
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        Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı adliyede
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.

        Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat'ı bıçakla yaralayan İ.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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