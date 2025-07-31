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        Şanlıurfa'da sağlık çalışanları başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı

        Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklı saldırıya uğraması kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:51
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        Şanlıurfa'da sağlık çalışanları başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı
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        Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklı saldırıya uğraması kınandı.

        Şanlıurfa Balıklıgöl Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Derya Bulgur, sağlıkta yaşanan şiddetin kendilerini hem üzdüğünü hem de öfkelendirdiğini söyledi.

        Acil servise dün gelen bir kişinin saldırısı sonucu doktor meslektaşlarının ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını anımsatan Bulgur, saldırıda yaralananların tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

        Bulgur, sağlık kurumlarında ve çalışma alanlarında karşılaştıkları şiddetin son bulması için bir an önce yasa çıkarılması gerektiğini kaydetti.

        Öte yandan, saldırının yaşandığı hastanede doktorlar 1 gün iş bırakma eylemi yaptı.

        Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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