Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 47 ADN 098 plakalı tırın motor kısmında, araç Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

        Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
        Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran'da yaklaşık 9 asırlık serami...
        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran'da yaklaşık 9 asırlık serami...
        Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
        Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
        Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede
        Doktor ile güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli adliyede
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçak...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçak...