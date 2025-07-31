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        Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:56 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:00
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        Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Cesedin Halil Olgun (60) isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

        Fırat Nehri kıyısında dolaşanlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Halil Olgun'a ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Olgun’un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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