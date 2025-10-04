Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Giriş: 04.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:04
        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Şanlıurfa STK Platformunun organizasyonuyla Ali Şelli Parkı'nda toplananlar, Atatürk Bulvarı üzerinde salavat ve tekbirler eşliğinde Bediüzzaman Mezarlığı'na kadar yürüdü.

        Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte, "Nemrut ne kadar büyük ateş yakarsa yaksın, karıncanın su taşıdığı taraf kazanacaktır." pankartı da açıldı.

        Platform adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Suvaroğlu, İsrail’in 77 yıldır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki işgalini her geçen gün daha da genişlettiğini ifade etti.

        Yaklaşık 2 yıldır Gazze'deki talan ve insani krizin derinleştiğini aktaran Suvaroğlu, "İnsanlık onurunu yüklenen Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıkmıştır. Bu filo vicdanın, hakkın, cesaretin ve mazlumların safında yer almanın şerefine nail olmuştur. Direniş filosu zalimlerin karşısında dik durma, despotların zulmüne son verme, direnişin safında yer alma hareketidir." dedi.

        Basın açıklamasının ardından dua edildi.

        - Kahramanmaraş

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar Filistin halkına destek vermek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Nihat Karanfil, zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Biz burada zalimin zulmünü boykot etmek ve tüm dünyaya duyurmak için buradayız. Dünya bu zulmü duydu ancak kimse ses çıkarmıyor. Biz sessiz kalanların sesi olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Karanfil, yarın Esad Coşan Camisi'nden başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Bu bir din meselesi değil, bir insanlık ve vicdan meselesidir. Tüm Türkiye'yi, özellikle Kahramanmaraşlıları yürüyüşe davet ediyoruz." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar konvoy halinde şehirde tur attı, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

