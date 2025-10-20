Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:55 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İ.S. yönetimindeki 33 NS 317 plakalı otomobil, Akabe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da arkadaşını öldüren çocuk tutuklandı
        Şanlıurfa'da arkadaşını öldüren çocuk tutuklandı
        Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü
        Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletteki yunus polisi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletteki yunus polisi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iş makinesinin altında kalan çocuk öldü
        Şanlıurfa'da iş makinesinin altında kalan çocuk öldü
        Şanlıurfa'da sitede kavga: 4 yaralı
        Şanlıurfa'da sitede kavga: 4 yaralı