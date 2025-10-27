Habertürk
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:03 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:03
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyyübiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, 1206 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve şarjör, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

