Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Yusuf R. idaresindeki 42 ARN 88 plakalı otomobil, Abdalağa Caddesi'nde, Serhat G. yönetimindeki 80 AEE 477 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Cuma R, Yusuf G. ve Ramazan G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
