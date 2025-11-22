Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        "Bildiğin Gibi Değil" filmi Şanlıurfa'da sinemaseverlerle buluştu

        Yönetmenliğini ve senaristliğini Vuslat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Bildiğin Gibi Değil" filmi, "4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" kapsamında izleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:58
        Reji Kilisesi olarak bilinen Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterim sonrası, moderatörlüğünü Peşin Güngör Şerbetçi'nin üstlendiği söyleşide, Saraçoğlu ile filmin uygulayıcı yapımcısı Can Ünlü konuşma yaptı.

        Saraçoğlu, filmin ilk fikrinin 2016'da ortaya çıktığını, daha önce Türk sinemasında kardeşlik fikrini tüm ayrıntılarıyla masaya yatıran bir film görmediğini söyledi.

        Bu anlamda kardeşlik olgusunun incelenmesi adına filmi yaptığını belirten Saraçoğlu, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde filmin gösterildiğini, orada Türkiye'deki izleyicilerle filme dair aynı tepkileri aldıklarını aktardı.

        - "Filmin özellikle Türk izleyicisi için çok şey ifade ettiğini düşünüyorum"

        Saraçoğlu, yakın zamanda filmin Varşova'da, daha sonra Helsinki'de izleyiciyle buluşacağı bilgisini vererek, "Oradakiler filme nasıl yaklaşır tam bilemiyorum ama 'Bildiğin Gibi Değil', biraz yerel kodları fazla olan bir film. Pek çok detay, espri özellikle Avrupalılara geçmedi ama Kahire'deki insanlara o detayların geçtiğini gördük. Hatta filmin sonunda bazı duygusal anlar yaşandı. Bazı izleyiciler ağlayarak sarıldı. Fakat ben filmin özellikle Türk izleyicisi için çok şey ifade ettiğini düşünüyorum." dedi.

        Filmde 3 ana oyuncunun yanı sıra çekim yapılan şehrin ve evin de bir karakter olduğuna işaret eden Saraçoğlu, "O yüzden evdeki tüm nesnelerin detaylarına çok özen gösterdik. Eminim birçok insanın kolektif hafızası olan resimlere ilgisi vardır. O perde, o ranza gibi. Tabii bütün bunlar Avrupalı izleyiciye geçmeyecek. Onlar bütün bunları otantik motifler olarak algılayacak." diye konuştu.

        Saraçoğlu, çekimlerin Tokat'ta gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları anlattı:

        "Tokat, filmin karakterlerinden birisi. Nasıl ki filmin ana karakterinin başka bir başrol oyuncusuyla sette tanışmaması, çok önceden tanışması gerekiyorsa, oyuncuların da Tokat'la önceden tanışmaları gerekiyordu. Yani set zamanı oyuncuların Tokat'a gelmeleri benim için bir şey değildi. O yüzden 3 oyuncumuzu setten 2,5 ay önce Tokat'a götürdüm. Onlarla Tokat'ta serbestçe zaman geçirdik. Hiç prova falan yapmadan, onlara tüm Tokat'ı gezdirdim. Karakterlerin geçmişi hakkında birtakım bilgiler verdim. Aslında senaryoda olmayan ama arka planındaki şeyleri onlara anlattım. O süreçte oyuncular da kardeş gibi oldu, kaynaştı."

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğince bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali", yarın ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

