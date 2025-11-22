Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da asayiş uygulaması yapıldı

        Şanlıurfa'da 1067 polisin katılımıyla gerçekleştirilen genel huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da asayiş uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da 1067 polisin katılımıyla gerçekleştirilen genel huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 1067 personelin katılımıyla genel huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Ekiplerce belirlenen noktalarda yapılan uygulama kapsamında 12 bin 258 kişi, 3 bin 332 araç ve 129 iş yeri denetlendi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanırken, 8 tabanca, uzun namlulu tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ayrıca 211 araç sürücüsüne para cezası kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ceylanpınar'da aranan 2 kişi yakalandı
        Ceylanpınar'da aranan 2 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da salça yüklü tır alev alev yandı
        Şanlıurfa'da salça yüklü tır alev alev yandı
        Şanlıurfa'da 24 bin 472 öğrenci BİGEP ile yeniden okula kazandırıldı
        Şanlıurfa'da 24 bin 472 öğrenci BİGEP ile yeniden okula kazandırıldı
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak 5 günlük asayiş raporunu açıkladı
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak 5 günlük asayiş raporunu açıkladı
        Haliliye Belediyesi'nden öğrencilere yönelik bilinç eğitimi
        Haliliye Belediyesi'nden öğrencilere yönelik bilinç eğitimi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında işlem yap...
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında işlem yap...