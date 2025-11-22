Şanlıurfa'da asayiş uygulaması yapıldı

Ayrıca 211 araç sürücüsüne para cezası kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanırken, 8 tabanca, uzun namlulu tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce belirlenen noktalarda yapılan uygulama kapsamında 12 bin 258 kişi, 3 bin 332 araç ve 129 iş yeri denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.