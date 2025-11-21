Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 426 kilogram kıyılmış tütün, 346 kilogram nargile kömürü, 10 bin 720 makaron, 34 kilogram nargile tütünü, 6 elektrikli kömür yakıcı, 1496 paket sigara, 27 bin filtreli ağızlık, 85 tütün sarma makinası, 8 termos ile lazer epilasyon cihazı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı malzeme bulunduğu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.