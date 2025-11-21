Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 24 bin 472 öğrenci BİGEP ile yeniden okula kazandırıldı

        Şanlıurfa'da il genelindeki ilk ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 24 bin 472 öğrenci, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yürütülen çalışmalarla yeniden eğitim öğretime kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 18:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:21
        Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Valiliğinin koordinasyonunda uygulanan ve kapsamlı bir eğitim girişimi olan BİGEP’in en önemli başlıklarından biri olan "devamsızlıkla mücadele" çalışmalarının bu yıl da etkili sonuçlar vermeye devam ettiği aktarıldı.

        Eğitim öğretim yılının başından itibaren ilk ve ortaokullarda devamsızlık yapan öğrencilerin durumunun mercek altına alındığı belirtilerek, yayımlanan genelge ile devamsızlığın mutlak surette önlenmesini ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerinin uygulanmasının talimatlandırıldığı hatırlatıldı. İl genelinde tüm okullarda yürütülen kararlı çalışmalar sonucunda, 24 bin 472 öğrenci tekrar okullarına döndürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da yürütülen çalışmanın etkili sonuçlar verdiğini aktardı.

        Geçen yıl 12 bin öğrencinin, bu yıl ise 24 bin 472 öğrencinin yeniden okulla buluşturulduğunu belirten Şıldak, mevcut durumda ilk ve ortaokullarda 27 bin 57 öğrencinin hala okula gitmediğinin tespit edildiğini ifade etti.

        Şıldak, devamsızlıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki süreçte 222 sayılı kanunun ceza hükümlerini uygulamaya başlayacağız. İlk ve ortaokul çağında olup çocuklarını okula göndermeyen tüm velilerimize çağrımız nettir. Çocuklarımızın eğitim hakkından mahrum kalmasına göz yumamayız. Şanlıurfa'nın eğitimdeki en önemli sorunlarından biri olan devamsızlık konusunda toleransımız olmayacak. Kaymakamlarımıza verdiğimiz talimat doğrultusunda, çocuklarını okula göndermemekte ısrar eden velilerimize kanunun öngördüğü para cezalarını uygulamaya başlıyoruz. Amacımız ceza vermek değil, çocuklarımızın okullarına kavuşmasıdır."

        Vali Şıldak, BİGEP kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim kayıplarının giderilmesi noktasında da telafi eğitimi yapıldığını belirtti.

