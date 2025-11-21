Şanlıurfa'da 24 bin 472 öğrenci BİGEP ile yeniden okula kazandırıldı

Şanlıurfa’da il genelindeki ilk ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 24 bin 472 öğrenci, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yürütülen çalışmalarla yeniden eğitim öğretime kazandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Valiliğinin koordinasyonunda uygulanan ve kapsamlı bir eğitim girişimi olan BİGEP’in en önemli başlıklarından biri olan "devamsızlıkla mücadele" çalışmalarının bu yıl da etkili sonuçlar vermeye devam ettiği aktarıldı.

Eğitim öğretim yılının başından itibaren ilk ve ortaokullarda devamsızlık yapan öğrencilerin durumunun mercek altına alındığı belirtilerek, yayımlanan genelge ile devamsızlığın mutlak surette önlenmesini ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerinin uygulanmasının talimatlandırıldığı hatırlatıldı. İl genelinde tüm okullarda yürütülen kararlı çalışmalar sonucunda, 24 bin 472 öğrenci tekrar okullarına döndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da yürütülen çalışmanın etkili sonuçlar verdiğini aktardı.