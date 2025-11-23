"4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Festivalin kapanış ve ödül töreni, Reji Kilisesi olarak bilinen Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Piyano dinletisiyle başlayan törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, "Bizim amacımız Şanlurfa'da sinema sektörünü canlı tutmak. Bu maksatla da Şanlıurfa kültürünü canlı tutmak istiyoruz. Bizler için önemli olan Urfa'nın tanıtımıydı. Sinema da bunun için önemli bir sektör." dedi.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan da etkinliğe katılan tüm herkese, sinemacılara ve destekçilere teşekkür ederek, "Bu güzel festivali hep birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl hepinizi şimdiden 5. Göbeklitepe Film Festivali'ne davet ediyorum." diye konuştu.