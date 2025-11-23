Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        "4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

        Giriş: 23.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:20
        "4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

        Festivalin kapanış ve ödül töreni, Reji Kilisesi olarak bilinen Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Piyano dinletisiyle başlayan törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, "Bizim amacımız Şanlurfa'da sinema sektörünü canlı tutmak. Bu maksatla da Şanlıurfa kültürünü canlı tutmak istiyoruz. Bizler için önemli olan Urfa'nın tanıtımıydı. Sinema da bunun için önemli bir sektör." dedi.

        Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan da etkinliğe katılan tüm herkese, sinemacılara ve destekçilere teşekkür ederek, "Bu güzel festivali hep birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl hepinizi şimdiden 5. Göbeklitepe Film Festivali'ne davet ediyorum." diye konuştu.

        Erkan Can, Güven Kıraç, Mazlum Çimen ve Eylem Kaftan'ın katıldığı ödül töreninde, uluslararası kategoride "En İyi Yönetmen" ödülünü "When I Grow Up" filmiyle İspanya'dan Santago Danel Olivera, "En İyi Senaryo" ödülünü "Just A Fist" filmiyle İran'dan Mostafa Yeganeh ve "En İyi Film" ödülünü "Lost In Language" adlı yapımla yine İran'dan Mohammed Ghorbani kazandı.

        Ulusal kategoride ise "En İyi Senaryo" ödülüne "Sinek Gibi" filmiyle Hazal Beril Çam, "En İyi Yönetmen" ödülüne "Aç Açına" filmiyle Ahmet Toğaç ve "En İyi Film" ödülüne ise yönetmen Onur Demirçivi'nin "105 33" filmi değer görüldü.

        Arkeoloji ana temalı belgesel kategorisinde Klaus Schmidt belgesel ödülü de "Frescoes of The Flooded Monastery...or How Lisa Saved" belgeseli ile yönetmen Eleonora Tukharelli'ye verildi.

