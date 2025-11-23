Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa Valiliği, özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Giriş: 23.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:47
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa Valiliği, özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım'da kentteki bakım merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

        Açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz, maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda aralarında merkezin müdürü F.T'nin de bulunduğu M.İ, Ü.D. ile H.D. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

