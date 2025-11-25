Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 bin 772 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 2 bin 772 sentetik ecza hap, 5 fişek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.