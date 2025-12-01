Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kırsal Işıldar Mahallesi yakınlarında, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TR 5059 ile 16 AUE 120 plakalı otomobiller çarpıştı.

