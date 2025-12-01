Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kırsal Işıldar Mahallesi yakınlarında, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TR 5059 ile 16 AUE 120 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şaha Aydoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
