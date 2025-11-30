Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:16
        Şanlıurfa'da 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 240 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

