        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:32
        
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Muradiye Mahallesi'nde yapılan bir düğün sonrası akrabalar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

