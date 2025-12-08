Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde yapılan bir düğün sonrası akrabalar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.
