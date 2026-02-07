Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:31
        
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Bakan Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında, İl Başkanı İlhami Günbegi ve partililer tarafından karşılandı.

        Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

        Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu ve Hikmet Başak da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

