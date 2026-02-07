Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce yapılan aramada, 583 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde

        Benzer Haberler

        Haliliye'de vatandaş odaklı saha çalışması
        Haliliye'de vatandaş odaklı saha çalışması
        Bakan Işıkhan: İşverenlerin SGK borçlarını tecil etmeleri için gereken yüzd...
        Bakan Işıkhan: İşverenlerin SGK borçlarını tecil etmeleri için gereken yüzd...
        Şanlıurfa'da evin duvarının çökmesi güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da evin duvarının çökmesi güvenlik kamerasında
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa'da iş insanlarıyla bir...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa'da iş insanlarıyla bir...
        Bakan Işıkhan Şanlıurfa'da
        Bakan Işıkhan Şanlıurfa'da
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ett...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ett...