Şanlıurfa'da evin duvarının çökmesi güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak damlı bir evin duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Camikebir Mahallesi'nde metruk bir evin duvarı, yağışın ardından kendiliğinden çöktü. Mahalledeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 2 kız çocuğunun yanından geçtiği duvarın kısa bir süre sonra yıkıldığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı geçici olarak trafiğe kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.