Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Işıkhan, Vali Hasan Şıldak'a makamında ziyarette bulundu.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan, Vali Şıldak'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Hikmet Başak da hazır bulundu.

        Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü

        Benzer Haberler

        Ceylanpınar'da otomobil, at arabasına çarptı: 2 yaralı
        Ceylanpınar'da otomobil, at arabasına çarptı: 2 yaralı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 gözaltı
        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı