        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:20
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Şubat 2026'da Haliliye ilçesinde M.D'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı, saklandığı adreste gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramalarda av tüfeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

