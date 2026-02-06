Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı, kazı malzemelerini ele geçirdi. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

