        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:51
        Rabia Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, bu zorlu sürecin aşılmasını sağlayan, önderliğiyle güçlerine güç katan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara ve devlet büyüklerine şükranlarını iletti.

        Şıldak, şöyle konuştu:

        "Geldiğimiz aşamada deprem afetinin yaralarının sarıldığını ve geri kalan süreçte de her türlü planlamanın yapılarak eksikliklerin tamamlanmak üzere olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu süreçte destekleriyle bize güç veren bütün kurumlara, bu zorlu süreçte görev alan tüm kadroya gönülden teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şanlıurfa'da ve diğer illerde kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yüce Allah'tan her birine rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

        Devlet olarak, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde depremin meydana geldiği andan itibaren sahada olduklarını ifade eden Yazmacı, "Bakanlarımız, valilerimiz, AFAD, Kızılay ve diğer tüm kamu kurumlarımızla ve halkımızla anında sahaya çıktık. Şanlıurfa, bu depremden en az etkilenen il oldu, 180 kaybımız var ama Şanlıurfa ile birlikte tüm 11 ilimizde sahadaydık ve Allah'a şükürler olsun biz güçlü liderin yol arkadaşları olarak ülkemizi ve 11 ilimizi 3. yılın sonunda ihya ettik, yeniden inşa ettik." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dua edildi, arma takma töreni yapıldı.

        Daha sonra Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, arama kurtarma ekipleri ile bazı kurumlara ait malzemelerin bulunduğu stantları ve resim sergisini gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

