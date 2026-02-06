Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 64 fişek, 4 alacak defteri, 17 imzalı senet, 3 banka dekontu, 1 borçlu listesi, 2 banka çeki ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
