        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:30
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 64 fişek, 4 alacak defteri, 17 imzalı senet, 3 banka dekontu, 1 borçlu listesi, 2 banka çeki ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

