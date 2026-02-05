Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:07
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 1007 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

