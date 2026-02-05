Habertürk
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde 10 bine yakın dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla beraber baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak." dedi.

Giriş: 05.02.2026 - 18:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:25

        Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinde konuşan Tekin, tüm ülkenin 6 Şubat 2023'te çok büyük acıyla ve kötü tabloyla uyandığını belirtti.

        Bir daha o günlerin yaşanmamasını temenni eden Tekin, devletin ve milletin o yaraların sarılması için el ele verdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantılarında birinci gündemin deprem olduğuna dikkati çeken Tekin, başkaları gibi deprem üzerinden, insanların acıları üzerinden siyaset yapmadıklarını, onların acılarını görmezden gelerek onu siyasi ranta çevirecek bir yaklaşımın içerisinde hiç olmadıklarını vurguladı.


        "Daha bir kere ziyaret ettiği bir deprem ilimizde sanki sürekli geliyormuş gibi fotoğraf vermedi hiçbir arkadaşımız." diyen Tekin, "Bütün bakan arkadaşlarımız, ben dahil deprem bölgesindeki 11 ilimizi defalarca ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

        - "Yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak"

        Bakan Tekin, depremler nedeniyle 11 ildeki okulların zarar gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bizim deprem bölgesinde 11 il, 2 ilçede toplamda 10 bine yakın dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunların yerine 2025-2026 eğitim öğretim yılının başı itibarıyla yaklaşık 15 bin dersliği ilave olarak hizmete aldık. Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla birlikte baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde en az yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak. Yani yıkılanları yeniden yapmadık, yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak."

        Kentte Şanlıurfaspor altyapısıyla entegre, futbol temalı bir spor lisesini hizmete açacakları bilgisini veren Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Biz muhalefet gibi belediye bütçelerini tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, asrın hırsızlıklarıyla harcamak durumunda olan belediyeler gibi davranmadık. AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'na mensup belediyeler, bölgede var güçleriyle bu sürecin içerisinde yer aldılar. Bunun siyasetini hiç yapmadık. Bugün de bunun siyasetini yapmak yerine eksik kalan bir şey varsa onları yerinde tespit etmek için buradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu başından itibaren çok yakın bir hassasiyetle takip etti."

        Bakan Tekin, konuşmasının sonunda tüm katılımcılardan depremde hayatını kaybedenler için Fatiha suresini okumalarını istedi.

