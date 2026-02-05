Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da depremzedeler için okutulan mevlide katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:06
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Tekin, ilk olarak Karaköprü İncirliova İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu, sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tekin, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Balıklıgöl Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Dergah Camisi'ne geçen Bakan Tekin, burada 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı, yapılan dualara eşlik etti.

        Bakan Tekin'e AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, AK Parti Ankara Milletvekili Derya Ayaydın, İl Başkanı İlhami Günbeği ve ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

