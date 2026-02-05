Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:45
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.


        Bakan Tekin, kentte ilk olarak Karaköprü Narlı İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu, sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.


        Öğretmenlerle de bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tekin, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Tekin, ziyaretin sonunda öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Program kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Hasan Şıldak ile görüştü, kentte yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

        Bakan Tekin, daha sonra asri mezarlığa geçerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualara eşlik etti.

        Daha sonra Bakan Tekin, depremlerde 6 ferdini kaybeden Fırat ailesini merkez Karaköprü ilçesindeki evinde ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

