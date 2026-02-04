Habertürk
Habertürk
        Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı

        Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin eğitim altyapısına zarar verdiği Şanlıurfa'da 145 yeni okul hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:03
        Depremler sonrası kentte ağır hasar alan 68 okulun yıkımının tamamlanmasının ardından, derslik açığının giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Yaklaşık 690 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte, depremler sonrası 4 okulda güçlendirme çalışması yapılırken, 1517 okulda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

        Yeni yatırımlar kapsamında deprem sonrası süreçte, toplam 2 bin 151 dersliği bünyesinde barındıran 145 yeni okul ile 5 pansiyon ve 5 spor salonu eğitim altyapısına kazandırıldı.

        Gerçekleştirilen bu yatırımlarla birlikte Şanlıurfa'daki derslik sayısı, deprem öncesi döneme kıyasla yüzde 9 artırıldı.

        İnşaatı devam eden ve proje aşamasında bulunan 58 okulun da tamamlanarak hizmete girmesiyle, kentteki okul sayısının daha da artırılması hedefleniyor.

        - "Eğitim altyapısı büyük ölçüde güçlendirilmiştir"

        Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının taze olduğunu belirterek, bu büyük afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Depremin ilk gününden itibaren en temel önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu aktaran Sultanoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için dayanıklı okullarımız güvenli alanlar olarak hizmet vermiş, eğitim yapılarımız yalnızca öğrenme ortamı değil, aynı zamanda koruyucu ve destekleyici mekanlar haline getirilmiştir. İlgili kurumlarla yürütülen güçlü koordinasyon ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı sayesinde, geçen 3 yıl içinde ilimizin eğitim altyapısı büyük ölçüde güçlendirilmiş, okullarımız eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir biçimde sürdürür hale gelmiştir." dedi.

        Sultanoğlu, afetlere karşı daha dirençli, daha güvenli ve geleceğe hazırlıklı eğitim yapıları oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

