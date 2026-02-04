Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A. Ü'nün Yenişehir Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

