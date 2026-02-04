Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A. Ü'nün Yenişehir Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.


        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Karla kaplı arazide kaçak elektrikle sulama
        Karla kaplı arazide kaçak elektrikle sulama
        Devrilen motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
        Devrilen motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem mağduru üretici, devlet yardımıy...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem mağduru üretici, devlet yardımıy...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kardeşleri enkaz altında kalan UMKE gön...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kardeşleri enkaz altında kalan UMKE gön...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan çıkan kız kardeşler, babaları...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan çıkan kız kardeşler, babaları...
        Dolu yağışı kazaya neden oldu: 2 yaralı
        Dolu yağışı kazaya neden oldu: 2 yaralı